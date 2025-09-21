Journées du Patrimoine Visite libre et/ou commentée de la chapelle d’Haranbeltz Ostabat-Asme

Journées du Patrimoine Visite libre et/ou commentée de la chapelle d’Haranbeltz Ostabat-Asme dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite libre et/ou commentée de la chapelle d’Haranbeltz

Haranbeltz Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Découvrez la chapelle d’Haranbeltz, joyau patrimonial au charme intemporel.

Visite libre de 14h à 18h Flânez à votre rythme dans ce lieu chargé d’histoire et imprégnez-vous de son atmosphère paisible.

Visites commentées à 15h et à 17h Accompagné·e d’un guide, plongez dans l’histoire de la chapelle et laissez-vous surprendre par la richesse de ses décors sur bois, témoignages d’un savoir-faire artisanal unique. .

Haranbeltz Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 95 66

English : Journées du Patrimoine Visite libre et/ou commentée de la chapelle d’Haranbeltz

German : Journées du Patrimoine Visite libre et/ou commentée de la chapelle d’Haranbeltz

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Visite libre et/ou commentée de la chapelle d’Haranbeltz

L’événement Journées du Patrimoine Visite libre et/ou commentée de la chapelle d’Haranbeltz Ostabat-Asme a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Pays Basque