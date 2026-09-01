Journées du patrimoine Visite Libre Le château de Rochechouart un P… Place du Château Rochechouart
samedi 19 septembre 2026 · Place du Château · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Journées du patrimoine Visite Libre Le château de Rochechouart un P…
Place du Château Musée d’Art Contemporain Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes du château de Rochechouart et partez à la découverte d’un monument qui n’a cessé de se réinventer au fil des siècles. Sauvé de la dégradation grâce à de nouveaux usages, ce remarquable édifice accueille aujourd’hui le musée et offre une rencontre originale entre patrimoine et création contemporaine. En autonomie ou en famille, parcourez les espaces du château, découvrez ses collections et laissez-vous surprendre par les œuvres d’artistes internationaux qui dialoguent avec l’histoire des lieux. Une visite passionnante pour porter un nouveau regard sur ce que nous choisissons de préserver, de transformer et de transmettre aux générations futures. .
Place du Château Musée d’Art Contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77
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L’événement Journées du patrimoine Visite Libre Le château de Rochechouart un P… Rochechouart a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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