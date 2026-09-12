Informations pratiques

Saint-Lyphard

Journées du Patrimoine Visite libre Le petit patrimoine comme vous ne l’avez jamais vu

Les Gros Fossés Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’histoire de ce site atypique et unique qui témoigne de l’histoire de Saint-Lyphard, aux temps de Jules César ! N’oubliez pas votre smartphone pour découvrir son histoire contée (qr code) !

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Les Gros Fossés Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 08 communication@mairie-saint-lyphard.fr

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L’événement Journées du Patrimoine Visite libre Le petit patrimoine comme vous ne l’avez jamais vu Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44