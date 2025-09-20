JOURNÉES DU PATRIMOINE: VISITE PÉDESTRE&EXPO PHOTOS Baixas
JOURNÉES DU PATRIMOINE: VISITE PÉDESTRE&EXPO PHOTOS Baixas samedi 20 septembre 2025.
JOURNÉES DU PATRIMOINE: VISITE PÉDESTRE&EXPO PHOTOS
14 Avenue Mal Joffre Baixas Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Journée du patrimoine, patrimoine architectural.
14 Avenue Mal Joffre Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 02
English :
Heritage Day, architectural heritage.
German :
Tag des Kulturerbes, architektonisches Erbe.
Italiano :
Giornata del patrimonio, patrimonio architettonico.
Espanol :
Día del Patrimonio, patrimonio arquitectónico.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE: VISITE PÉDESTRE&EXPO PHOTOS Baixas a été mis à jour le 2025-09-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME