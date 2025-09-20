JOURNÉES DU PATRIMOINE: VISITE PÉDESTRE&EXPO PHOTOS Baixas

14 Avenue Mal Joffre Baixas Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Journée du patrimoine, patrimoine architectural.
14 Avenue Mal Joffre Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 02 

English :

Heritage Day, architectural heritage.

German :

Tag des Kulturerbes, architektonisches Erbe.

Italiano :

Giornata del patrimonio, patrimonio architettonico.

Espanol :

Día del Patrimonio, patrimonio arquitectónico.

