Journées du Patrimoine Visite-projet le quartier de l’ancien hôpital, d’hier à demain Parking de l’ancien hôpital Saint-Léonard-de-Noblat

Journées du Patrimoine Visite-projet le quartier de l’ancien hôpital, d’hier à demain Parking de l’ancien hôpital Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite-projet le quartier de l’ancien hôpital, d’hier à demain

Parking de l’ancien hôpital Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

A l’occasion des Journées du Patrimoine et du Mois de l’architecture* du Pays Monts et Barrages, le Pays d’art et d’histoire et la municipalité de Saint-Léonard-de-Noblat vous invitent à redécouvrir le quartier autour de l’ancien hôpital. Ici, plusieurs hôpitaux se sont succédés l’ancien hôpital médiéval (lieu d’accueil des pèlerins et indigents) attesté dès le XIIe siècle, un hôpital dans des maisons rue Daniel-Lamazière entre les années 1900 et 1976, puis l’hôpital du Dr Barrière ouvert en 1976 et détruit fin 2023. Julie Grèze, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire, vous montrera l’évolution du quartier (ancien couvent du XVIIe siècle et son jardin, bains-douches publics disparus), documents d’archives et photos anciennes à l’appui.

Monsieur le Maire, Alain Darbon, ouvrira une fenêtre sur l’avenir du lieu en vous présentant le projet de réaménagement porté par la mairie. .

Parking de l’ancien hôpital Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 57 60

English : Journées du Patrimoine Visite-projet le quartier de l’ancien hôpital, d’hier à demain

German : Journées du Patrimoine Visite-projet le quartier de l’ancien hôpital, d’hier à demain

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Visite-projet le quartier de l’ancien hôpital, d’hier à demain

L’événement Journées du Patrimoine Visite-projet le quartier de l’ancien hôpital, d’hier à demain Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL Terres de Limousin