Journées du Patrimoine Visite sensorielle des Jardins du Manoir d’Eyrignac Salignac-Eyvigues

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

20-21 septembre 2025 découvrez les Jardins d’Eyrignac autrement ! Visite sensorielle et pelouses ouvertes à la marche pieds nus. Jardin remarquable, topiaires, roseraie et bassins.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les Jardins du Manoir d’Eyrignac ouvrent leurs portes les 20 et 21 septembre 2025 pour une expérience sensorielle inédite. Patrick et Capucine Sermadiras invitent les visiteurs à parcourir les pelouses exceptionnellement accessibles… pieds nus ! Une promenade originale au cœur de ce jardin remarquable, entre sculptures végétales, topiaires, bassins, roseraie et sentiers champêtres. Prolongez ce moment de détente grâce à une visite sensorielle conçue pour éveiller les cinq sens. Billets en ligne ou à la billetterie. .

Jardins du Manoir d’Eyrignac Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 99 71

English : Journées du Patrimoine Visite sensorielle des Jardins du Manoir d’Eyrignac

september 20-21, 2025: discover the Jardins d?Eyrignac in a whole new way! Sensory visit and lawns open to barefoot walkers. Remarkable garden, topiaries, rose garden and ponds.

German : Journées du Patrimoine Visite sensorielle des Jardins du Manoir d’Eyrignac

21. September 2025: Entdecken Sie die Gärten von Eyrignac einmal anders! Besichtigung mit allen Sinnen und barfuß begehbare Rasenflächen. Bemerkenswerter Garten, Topiari, Rosengarten und Teiche.

Italiano :

20-21 settembre 2025: scoprite i Giardini di Eyrignac in un modo tutto nuovo! Visita sensoriale e prati aperti a chi cammina a piedi nudi. Notevole giardino, topiari, roseto e stagni.

Espanol : Journées du Patrimoine Visite sensorielle des Jardins du Manoir d’Eyrignac

20-21 de septiembre de 2025: ¡descubra los Jardines de Eyrignac de una forma totalmente nueva! Visita sensorial y césped abierto a los paseantes descalzos. Jardín notable, topiarios, rosaleda y estanques.

