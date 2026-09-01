Informations pratiques

Guérande

Journées du patrimoine – Visite thématique les secrets de Guérande (le Patrimoine caché)

Départ communiquée lors de la réservation Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Sortez des sentiers battus et parcourez Guérande pour découvrir un autre visage de la cité. Cette visite guidée vous emmène dans ses ruelles méconnues. Explorez son patrimoine et découvrez les enjeux actuels de sa préservation initiée au 19ème siècle ! Une visite unique qui retrace l’histoire de Guérande du Moyen-Âge à aujourd’hui.

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des Offices de Tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateur de son, un fauteuil roulant .

Départ communiquée lors de la réservation Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journées du patrimoine – Visite thématique les secrets de Guérande (le Patrimoine caché) Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44