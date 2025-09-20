Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance Beyssenac

Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance Beyssenac samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance

Chemin du 16 février 1944 Beyssenac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Visite commentée du Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras par Jean-Claude BELLARBRE (vice-président de l’Amicale des familles et Amis des Victimes).

Deux départs de visite 14h30 et 16h .

Chemin du 16 février 1944 Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 57 73

English : Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance

German : Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance

Italiano :

Espanol : Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance

L’événement Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance Beyssenac a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze