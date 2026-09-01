Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance Moulin de la Résistance Beyssenac

dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de la Résistance · Beyssenac

Informations pratiques

Beyssenac

Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance

Moulin de la Résistance Chemin du 16 février 1944 Beyssenac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée du Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras par Jean-Claude BELLARBRE (vice-président de l’Amicale des familles et Amis des Victimes).

Deux départs de visite 14h30 et 15h30 .

Moulin de la Résistance Chemin du 16 février 1944 Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 57 73

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English : Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance

L’événement Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance Beyssenac a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze