Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance Moulin de la Résistance Beyssenac
dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de la Résistance · Beyssenac
Informations pratiques
Beyssenac
Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance
Moulin de la Résistance Chemin du 16 février 1944 Beyssenac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentée du Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras par Jean-Claude BELLARBRE (vice-président de l’Amicale des familles et Amis des Victimes).
Deux départs de visite 14h30 et 15h30 .
Moulin de la Résistance Chemin du 16 février 1944 Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 57 73
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English : Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance
L’événement Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance Beyssenac a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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