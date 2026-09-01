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Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance Moulin de la Résistance Beyssenac

dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de la Résistance · Beyssenac

Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance Moulin de la Résistance Beyssenac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Moulin de la Résistance
Adresse
Chemin du 16 février 1944
Ville
19230 Beyssenac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Beyssenac

Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance

Moulin de la Résistance Chemin du 16 février 1944 Beyssenac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite commentée du Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras par Jean-Claude BELLARBRE (vice-président de l’Amicale des familles et Amis des Victimes).
Deux départs de visite 14h30 et 15h30   .

Moulin de la Résistance Chemin du 16 février 1944 Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 57 73 

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English : Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance

L’événement Journées du patrimoine Visites commentée du Moulin de la Résistance Beyssenac a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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