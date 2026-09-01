Informations pratiques

Saint-Laurent-de-la-Salanque

JOURNÉES DU PATRIMOINE – VISITES – CONFERENCE –

Rue du 4 Septembre Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre :

10 h – 12 h Visite du Musée de la Marine Henri HENRIC

10 h / 12 h – 14 h / 17 h Visite libre des expositions à la médiathèque :

« Peintures » – Mickaël VASELYNCK – dans les Galeries

« La ligne – l’audace pour héritage …

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Rue du 4 Septembre Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

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English :

Saturday, September 19:

10 a.m. – 12 p.m. Tour of the Henri HENRIC Maritime Museum

10 a.m. / 12 p.m. – 2 p.m. / 5 p.m. Self-guided tour of the exhibitions at the media library:

%AB Paintings %BB – Micka%EBl VASELYNCK – in the Galleries

%AB The Line – Boldness as a Legacy …

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE – VISITES – CONFERENCE – Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME