JOURNÉES DU PATRIMOINE – VISITES – CONFERENCE – Saint-Laurent-de-la-Salanque
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Laurent-de-la-Salanque
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-la-Salanque
JOURNÉES DU PATRIMOINE – VISITES – CONFERENCE –
Rue du 4 Septembre Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre :
10 h – 12 h Visite du Musée de la Marine Henri HENRIC
10 h / 12 h – 14 h / 17 h Visite libre des expositions à la médiathèque :
« Peintures » – Mickaël VASELYNCK – dans les Galeries
« La ligne – l’audace pour héritage …
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Rue du 4 Septembre Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30
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English :
Saturday, September 19:
10 a.m. – 12 p.m. Tour of the Henri HENRIC Maritime Museum
10 a.m. / 12 p.m. – 2 p.m. / 5 p.m. Self-guided tour of the exhibitions at the media library:
%AB Paintings %BB – Micka%EBl VASELYNCK – in the Galleries
%AB The Line – Boldness as a Legacy …
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE – VISITES – CONFERENCE – Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME