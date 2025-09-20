Journées du Patrimoine visites de la maison du Sénéchal Rue du Puits du Saumon Agen

Journées du Patrimoine visites de la maison du Sénéchal Rue du Puits du Saumon Agen samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine visites de la maison du Sénéchal

Rue du Puits du Saumon Maison du Sénéchal Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez la mystérieuse demeure de la rue Puits-du-Saumon, datée du XIVe siècle. Tout public, avec Nathalie Philemont Lacroix, médiatrice. Toutes les 30 minutes. Réservation obligatoire 05 53 69 47 23.

Découvrez la mystérieuse demeure de la rue Puits-du-Saumon, datée du XIVe siècle. Tout public, avec Nathalie Philemont Lacroix, médiatrice. Toutes les 30 minutes. Réservation obligatoire 05 53 69 47 23. .

Rue du Puits du Saumon Maison du Sénéchal Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Journées du Patrimoine visites de la maison du Sénéchal

Discover the mysterious 14th-century residence on rue Puits-du-Saumon. All ages, with Nathalie Philemont Lacroix, mediator. Every 30 minutes. Reservations required: 05 53 69 47 23.

German : Journées du Patrimoine visites de la maison du Sénéchal

Entdecken Sie das geheimnisvolle Haus in der Rue Puits-du-Saumon, das auf das 14. Jahrhundert datiert wird. Für alle Altersgruppen, mit Nathalie Philemont Lacroix, Mediatorin. Alle 30 Minuten. Reservierung erforderlich: 05 53 69 47 23.

Italiano :

Scoprite la misteriosa casa di rue Puits-du-Saumon, risalente al XIV secolo. Aperto a tutti, con Nathalie Philemont Lacroix, mediatrice. Ogni 30 minuti. Prenotazione obbligatoria: 05 53 69 47 23.

Espanol : Journées du Patrimoine visites de la maison du Sénéchal

Descubra la misteriosa casa de la rue Puits-du-Saumon, del siglo XIV. Abierto a todos, con Nathalie Philemont Lacroix, mediadora. Cada 30 minutos. Imprescindible reservar: 05 53 69 47 23.

L’événement Journées du Patrimoine visites de la maison du Sénéchal Agen a été mis à jour le 2025-08-13 par OT Destination Agen