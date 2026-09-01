Informations pratiques

Cesny-les-Sources

Journées du Patrimoine : Visites de l’église de l’Assomption-de-Notre-Dame

Rue de l’Église Cesny-les-Sources Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine : Visites de l’église de l’Assomption-de-Notre-Dame

Visite libre de l’église

Découvrez l’église de l’Assomption-de-Notre-Dame de Cesny-Bois-Halbout, aujourd’hui intégrée à la commune de Cesny-les-Sources.

Cet édifice d’origine romane, datant principalement du XIIᵉ siècle, conserve plusieurs éléments remarquables, parmi lesquels des murs en appareil en « arête de poisson », une porte romane et un portail du XIIIᵉ siècle. Son chœur abrite également plusieurs anciennes pierres tombales.

Informations pratiques :

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 – De 10h à 18h

Visite libre – Gratuit – Tout public

Sans réservation

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Parking à proximité .

Rue de l’Église Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie +33 2 31 78 30 67

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English : Journées du Patrimoine : Visites de l’église de l’Assomption-de-Notre-Dame

Heritage Days: Tours of the Church of the Assumption of Our Lady

L’événement Journées du Patrimoine : Visites de l’église de l’Assomption-de-Notre-Dame Cesny-les-Sources a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Suisse Normande