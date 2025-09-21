Journées du Patrimoine Visites des vestiges du Prieuré et de la commanderie Soudaine-Lavinadière

Journées du Patrimoine Visites des vestiges du Prieuré et de la commanderie

3 Rue Grande Soudaine-Lavinadière Corrèze

Visite guidée des vestiges du Prieuré du Saint-Sépulcre où des chanoines ont vécu pendant 600 ans. La visite sera suivie par une présentation de la commanderie hospitalière qui a remplacé le prieuré lorsqu’il a été abandonné au 17ème siècle.

Rendez-vous à 15h dans les vestiges du prieuré. .

3 Rue Grande Soudaine-Lavinadière 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 91 50 96

