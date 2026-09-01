Informations pratiques

Elne

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES DU CLOITRE ET DE LA CATHEDRALE

1 Plateau des Garaffes Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans l’univers médiéval de la cathédrale et du cloître d’Elne, joyaux romans et gothiques. 2 visites guidées proposées les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Jean-Louis abordera la restauration du patrimoine bâti, entre restauration et falsification, à 10h et 15h. Manon explorera le devoir de mémoire à travers l’histoire de la Maternité suisse d’Elne, à 11h et 16h Pas de réservation.

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1 Plateau des Garaffes Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 70 90

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English :

Immerse yourself in the medieval world of Elne’s cathedral and cloister, gems of the Romanesque and Gothic styles. Two guided tours are offered on Saturday, September 19, and Sunday, September 20. Jean-Louis will discuss the restoration of architectural heritage—the line between restoration and falsification—at 10 a.m. and 3 p.m. Manon will explore the duty to remember through the history of the Swiss Maternity Hospital in Elne at 11 a.m. and 4 p.m. — No reservations required.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES DU CLOITRE ET DE LA CATHEDRALE Elne a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE