Journées du Patrimoine | Visites du Kahl-Burg Rue du 8 Mai 1945 Le Tréport
samedi 19 septembre 2026 · Rue du 8 Mai 1945 · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Journées du Patrimoine | Visites du Kahl-Burg
Rue du 8 Mai 1945 Kahl-Burg Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Renseignements et réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 02 35 86 05 69
Situé à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer et creusé à une vingtaine de mètres dans la falaise, le Kahl-Burg présente 32 pièces aux fonctionnalités diverses et réparties sur près de 300 mètres de long. Les couloirs comportent quelques 225 marches permettant d’accéder aux 4 niveaux aménagés : un bloc d’accès et des salles techniques, des salles de casernement et des postes d’observation, un poste de tir comportant encore son canon de 75mm, ainsi qu’un poste de commandement de l’armée allemande (245 et 348 divisions d’infanterie ). .
Rue du 8 Mai 1945 Kahl-Burg Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 69
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English : Journées du Patrimoine | Visites du Kahl-Burg
L’événement Journées du Patrimoine | Visites du Kahl-Burg Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
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