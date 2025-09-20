Journées du patrimoine visites du site de Sainte-Radegonde Budelière
Journées du patrimoine visites du site de Sainte-Radegonde Budelière samedi 20 septembre 2025.
Journées du patrimoine visites du site de Sainte-Radegonde
Chapelle de Ste-Radegonde Budelière Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
L’association les amis de Sainte-Radegonde propose des visites commentées du site, de la vie de Sainte Radegonde et Saint Marien.
Diaporama sur le recensement des croix en Creuse. .
Chapelle de Ste-Radegonde Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 19 07 07
English : Journées du patrimoine visites du site de Sainte-Radegonde
German : Journées du patrimoine visites du site de Sainte-Radegonde
Italiano :
Espanol : Journées du patrimoine visites du site de Sainte-Radegonde
L’événement Journées du patrimoine visites du site de Sainte-Radegonde Budelière a été mis à jour le 2025-09-06 par Creuse Confluence Tourisme