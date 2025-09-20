Journées du patrimoine visites du site de Sainte-Radegonde Budelière

Journées du patrimoine visites du site de Sainte-Radegonde Budelière samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine visites du site de Sainte-Radegonde

Chapelle de Ste-Radegonde Budelière Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’association les amis de Sainte-Radegonde propose des visites commentées du site, de la vie de Sainte Radegonde et Saint Marien.

Diaporama sur le recensement des croix en Creuse. .

Chapelle de Ste-Radegonde Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 19 07 07

