Journées du Patrimoine Visites du théâtre antique Musée d’Apt Apt

Musée d’Apt 14 place du Postel Apt Vaucluse

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite guidée du théâtre antique d’Apta Julia.

À 11h et 15h.

Musée d’Apt 14 place du Postel Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30 musees@apt.fr

English :

Guided tour of the ancient theater of Apta Julia.

At 11 am and 3 pm.

German :

Geführte Tour durch das antike Theater von Apta Julia.

Um 11 Uhr und 15 Uhr.

Italiano :

Visita guidata all’antico teatro di Apta Julia.

Alle 11.00 e alle 15.00.

Espanol :

Visita guiada al antiguo teatro de Apta Julia.

A las 11 h y a las 15 h.

