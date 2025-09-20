Journées du patrimoine visites exceptionnelles de l’abbatiale et de ses combles Avenue de l’Abbaye Pontigny

Accompagné d’un médiateur, explorez l’histoire et l’architecture exceptionnelles qui font la personnalité de l’abbaye de Pontigny. Il vous emmènera à la découverte des arcanes de la construction de cette église abbatiale du XIIe siècle, du quotidien des moines cisterciens, vous expliquera le rôle stratégique de cette deuxième fille de Cîteaux, ainsi que les événements qui ont fait son histoire au fil des siècles.

INÉDIT À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous découvrirez les combles de l’église abbatiale.

Visite d’une heure incluant la visite des combles (une centaine de marches) et de l’église. Départ toutes les 30 minutes. Dernier départ à 16h. Limité à 8 personnes. Non adapté aux personnes à mobilité réduite ou sujettes au vertige. Sans réservation. .

Avenue de l’Abbaye Abbaye Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

