Informations pratiques

Cabestany

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES GUIDÉES

Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte à travers une visite guidée par Alexandre Charrett-Dykes du centre de Sculpture Romane et de l’Église Notre Dame des Anges.

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Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31 contact@maitredecabestany.fr

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English :

Set out on a journey of discovery with a guided tour led by Alexandre Charrett-Dykes of the Romanesque Sculpture Center and the Church of Notre Dame des Anges.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES GUIDÉES Cabestany a été mis à jour le 2026-09-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME