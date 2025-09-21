Journées du Patrimoine Visites guidées de l’église Rue de Saint-Paterne Rémalard en Perche
Rue de Saint-Paterne Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
L’association Bellou-sur-Huisne Patrimoine organise le dimanche 21 septembre des visites guidées des vitraux de l’église Saint Paterne en présence d’Amelie Raquois, artiste verrier, décoratrice, créatrice de bijoux et de mobiles. Départs à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Participation libre.
Accès libre à l’église samedi 20 & dimanche 21 septembre de 10h à 18h30. .
