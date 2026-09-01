Journées du Patrimoine : Visites guidées de l’église Saint-Christophe Rue Emile Liétout Benerville-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Rue Emile Liétout · Benerville-sur-Mer
Informations pratiques
Benerville-sur-Mer
Journées du Patrimoine : Visites guidées de l’église Saint-Christophe
Rue Emile Liétout Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association pour la Préservation du Patrimoine de Bénerville-sur-Mer ouvre les portes de l’église Saint-Christophe. Des visites guidées sur l’édifice sont proposées tout au long de la journée.
L’association pour la Préservation du Patrimoine de Bénerville-sur-Mer ouvre les portes de l’église Saint-Christophe. Des visites guidées sur l’édifice sont proposées tout au long de la journée.
Située face à la mer, à proximité de la route côtière entre le Mont-Canisy et les rochers de Bénerville, Saint-Christophe est l’une des plus anciennes églises de la région. Elle présente à l’extérieur près de l’entrée une pierre tombale portant la croix des Templiers et des restes d’appareillages de pierres disposées en « arêtes de poisson ». .
Rue Emile Liétout Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
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English : Journées du Patrimoine : Visites guidées de l’église Saint-Christophe
The Association for the Preservation of the Heritage of Bénerville-sur-Mer is opening the doors of the Saint-Christophe Church. Guided tours of the building are offered throughout the day.
L’événement Journées du Patrimoine : Visites guidées de l’église Saint-Christophe Benerville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par OT SPL Deauville
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