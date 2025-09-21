JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES GUIDEES DE PORT-VENDRES Port-Vendres
1 Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-21 10:30:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-21
« Quand l’architecture raconte un port »
Mise à l’honneur de l’ensemble architectural de l’Obélisque, un projet monumental au service des ambitions d’un port
English :
« When architecture tells the story of a port
Focus on the Obelisk architectural complex, a monumental project serving a port?s ambitions
German :
« Wenn die Architektur einen Hafen erzählt »
Der Obelisk, ein monumentales Projekt im Dienste der Ambitionen eines Hafens, wird geehrt
Italiano :
« Quando l’architettura racconta la storia di un porto
In evidenza il complesso architettonico dell’Obelisco, un progetto monumentale al servizio delle ambizioni di un porto
Espanol :
« Cuando la arquitectura cuenta la historia de un puerto
Destacando el conjunto arquitectónico del Obelisco, un proyecto monumental al servicio de las ambiciones de un puerto
