Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Au programme, une présentation du bâtiment, la découverte des anciennes cellules du tribunal, les réserves de la médiathèque, l’hôpital des livres, présentation des livres d’artistes et de l’exposition des livres prêtés par le musée de Sarran, offerts à Jacques Chirac.

A 11h et 14h.

Sous réservation. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

English : Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque)

German : Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque)

Italiano :

Espanol : Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque)

L’événement Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-25 par Brive Tourisme