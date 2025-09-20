Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Philippe Mazaud vous convie à une conférence sur le thème du château fort au Moyen-âge sa construction, le symbole du donjon face au clocher, le symbole sociétal, l’imaginaire fantasmé du château, et la vie de tous les jours plutôt rude…

Entrée libre et gratuite pour tous. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

English : Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque)

German : Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque)

Italiano :

Espanol : Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque)

L’événement Journées du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-25 par Brive Tourisme