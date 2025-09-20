Journées du Patrimoine Visites guidées du Château de Rochebaron Bas-en-Basset

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez découvrir le site de Rochebaron en visite guidée à 15h et 16h30 par les Amis de Rochebaron.

Entrée gratuite au château et pas de spectacle des rapaces ce jour-là.

Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44

English :

Come and discover the Rochebaron site with a guided tour at 3pm and 4:30pm by the Friends of Rochebaron.

Free admission to the château and no birds of prey show on this day.

German :

Entdecken Sie die Anlage von Rochebaron bei einer geführten Besichtigung um 15 Uhr und 16:30 Uhr durch die Freunde von Rochebaron.

Freier Eintritt in die Burg und keine Greifvogelschau an diesem Tag.

Italiano :

Venite a scoprire il sito di Rochebaron con una visita guidata alle 15.00 e alle 16.30 a cura degli Amici di Rochebaron.

L’ingresso al castello è gratuito e in questa giornata non è prevista la mostra dei rapaci.

Espanol :

Venga a descubrir el sitio de Rochebaron con una visita guiada a las 15:00 y 16:30 por los Amigos de Rochebaron.

La entrada al castillo es gratuita y este día no habrá espectáculo de aves rapaces.

L’événement Journées du Patrimoine Visites guidées du Château de Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron