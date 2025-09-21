Journées du Patrimoine Visites guidées du Château de Rochebaron Bas-en-Basset
Journées du Patrimoine Visites guidées du Château de Rochebaron Bas-en-Basset dimanche 21 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Visites guidées du Château de Rochebaron
Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Venez découvrir le site de Rochebaron en visite guidée à 15h et 16h30 par les Amis de Rochebaron.
Entrée gratuite au château et pas de spectacle des rapaces ce jour-là.
.
Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44
English :
Come and discover the Rochebaron site with a guided tour at 3pm and 4:30pm by the Friends of Rochebaron.
Free admission to the château and no birds of prey show on this day.
German :
Entdecken Sie die Anlage von Rochebaron bei einer geführten Besichtigung um 15 Uhr und 16:30 Uhr durch die Freunde von Rochebaron.
Freier Eintritt in die Burg und keine Greifvogelschau an diesem Tag.
Italiano :
Venite a scoprire il sito di Rochebaron con una visita guidata alle 15.00 e alle 16.30 a cura degli Amici di Rochebaron.
L’ingresso al castello è gratuito e in questa giornata non è prevista la mostra dei rapaci.
Espanol :
Venga a descubrir el sitio de Rochebaron con una visita guiada a las 15:00 y 16:30 por los Amigos de Rochebaron.
La entrada al castillo es gratuita y este día no habrá espectáculo de aves rapaces.
L’événement Journées du Patrimoine Visites guidées du Château de Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron