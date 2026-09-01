Journées du Patrimoine – Visites guidées du Château de Rochebaron Bas-en-Basset
samedi 19 septembre 2026 · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Journées du Patrimoine – Visites guidées du Château de Rochebaron
Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le site de Rochebaron en visite guidée par les Amis de Rochebaron.
Entrée gratuite au château et pas de spectacle des rapaces ce jour-là.
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Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44
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English :
Come discover the Rochebaron site on a guided tour led by the Friends of Rochebaron.
Admission to the castle is free, and there will be no birds-of-prey show today.
L’événement Journées du Patrimoine – Visites guidées du Château de Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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