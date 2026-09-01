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AGENDA · Bas-en-Basset

Journées du Patrimoine – Visites guidées du Château de Rochebaron Bas-en-Basset

samedi 19 septembre 2026 · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Château de Rochebaron
Ville
43210 Bas-en-Basset
Département
Haute-Loire
Tarif

Bas-en-Basset

Journées du Patrimoine – Visites guidées du Château de Rochebaron

Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir le site de Rochebaron en visite guidée par les Amis de Rochebaron.
Entrée gratuite au château et pas de spectacle des rapaces ce jour-là.
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Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the Rochebaron site on a guided tour led by the Friends of Rochebaron.
Admission to the castle is free, and there will be no birds-of-prey show today.

L’événement Journées du Patrimoine – Visites guidées du Château de Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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