Informations pratiques

Bas-en-Basset

Journées du Patrimoine – Visites guidées du Château de Rochebaron

Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le site de Rochebaron en visite guidée par les Amis de Rochebaron.

Entrée gratuite au château et pas de spectacle des rapaces ce jour-là.

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Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44

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English :

Come discover the Rochebaron site on a guided tour led by the Friends of Rochebaron.

Admission to the castle is free, and there will be no birds-of-prey show today.

L’événement Journées du Patrimoine – Visites guidées du Château de Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron