Journées du patrimoine: Visites guidées du stade Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Visites guidées du stade

116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite guidée du stade, rappel historique, tribunes (avec vue générale sur le site), vestiaires, salle presse et local arbitre vidéo. 20 personnes par groupe. Réservation obligatoire au 05 55 18 07 94. .

