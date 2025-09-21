Journées du Patrimoine Visites guidées du village médiéval Saint-Saturnin-lès-Apt

Village Saint-Saturnin-lès-Apt Vaucluse

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visites guidées du village médiéval au départ du moulin à 9h et 17h.

À 11h, apéro des européens du village Esplanade du moulin

À 15h, à la rencontre Charles Barbantan et de Henri Pertus sur la base des peintures murales, à l’Église Saint-Étienne.

Village Saint-Saturnin-lès-Apt 84490 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 75 43 12 accueil@saintsaturninlesapt.fr

English :

Guided tours of the medieval village from the mill at 9am and 5pm.

11am, European village aperitif Esplanade du moulin

At 3pm, meet Charles Barbantan and Henri Pertus on the basis of mural paintings, at Église Saint-Étienne.

German :

Geführte Besichtigungen des mittelalterlichen Dorfes von der Mühle aus um 9 Uhr und 17 Uhr.

Um 11 Uhr, Aperitif der Europäer des Dorfes Esplanade du moulin

Um 15 Uhr, Begegnung mit Charles Barbantan und Henri Pertus auf der Grundlage der Wandmalereien, in der Kirche Saint-Étienne.

Italiano :

Visite guidate del borgo medievale dal mulino alle 9.00 e alle 17.00.

Alle 11, aperitivo con gli europei del villaggio Esplanade du moulin

Alle 15, incontro con Charles Barbantan e Henri Pertus sulla base delle pitture murali, nella chiesa di Saint-Étienne.

Espanol :

Visitas guiadas del pueblo medieval desde el molino a las 9h y a las 17h.

A las 11 h, aperitivo con los europeos del pueblo Esplanade du moulin

A las 15 h, encuentro con Charles Barbantan y Henri Pertus a partir de las pinturas murales, en la iglesia de Saint-Étienne.

