Journées du Patrimoine | Visitez EDF Saint-Leu-d’Esserent

Journées du Patrimoine | Visitez EDF

8 Rue Marcel Paul Saint-Leu-d’Esserent Oise

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20

Dans le cadre des journée Européenne du Patrimoine 2024, le site de logistique et maintenance EDF de Saint-Leu-d’Esserent ouvre ses portes au public le samedi 21 septembre à 9h, 10h40 et 14h. Gratuit, dès 12 ans, réservation obligatoire. durée 1h30

Venez découvrir notre patrimoine industriel et les métiers de la logistique.

Visite gratuite d’1h30 accessible à partir de 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Inscription obligatoire, présentation de votre CNI. Chaussures fermées obligatoire. 0 .

8 Rue Marcel Paul Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France ulm-balf-aln-com@edf.fr

English :

As part of European Heritage Day 2024, the EDF logistics and maintenance site at Saint-Leu-d’Esserent opens its doors to the public on Saturday September 21 at 9am, 10.40am and 2pm. Free, from 12 years old, booking essential. duration 1h30

German :

Im Rahmen des Europäischen Tages des Kulturerbes 2024 öffnet der EDF-Logistik- und Wartungsstandort Saint-Leu-d’Esserent am Samstag, den 21. September um 9 Uhr, 10.40 Uhr und 14 Uhr seine Türen für die Öffentlichkeit. Kostenlos, ab 12 Jahren, Reservierung erforderlich. Dauer 1,5 Std

Italiano :

Nell’ambito della Giornata europea del patrimonio 2024, il sito logistico e di manutenzione di EDF a Saint-Leu-d’Esserent apre le porte al pubblico sabato 21 settembre alle 9.00, 10.40 e 14.00. Gratuito, a partire dai 12 anni, prenotazione obbligatoria. durata 1h30

Espanol :

En el marco del Día Europeo del Patrimonio 2024, el centro logístico y de mantenimiento de EDF en Saint-Leu-d’Esserent abre sus puertas al público el sábado 21 de septiembre a las 9h, 10h40 y 14h. Gratuito, a partir de 12 años, imprescindible reservar. duración 1h30

