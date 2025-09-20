Journées du Patrimoine Visitez l’ancienne école normale d’Agen devenue le Campus Numérique 47 ! Campus Numérique 47 Agen

Journées du Patrimoine Visitez l’ancienne école normale d’Agen devenue le Campus Numérique 47 ! Campus Numérique 47 Agen samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visitez l’ancienne école normale d’Agen devenue le Campus Numérique 47 !

Campus Numérique 47 156 Avenue Jean Jaurès Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Prenez part à une visite entre histoire et modernité !

Partez à la découverte du Campus Numérique 47 installé dans les bâtiments de l’ancienne école normale d’Agen. Ce sont plus de 5000 mètres carrés qui ont été réhabilités et modernisés pour accueillir un écosystème unique dédié au numérique…

Prenez part à une visite entre histoire et modernité !

Partez à la découverte du Campus Numérique 47 installé dans les bâtiments de l’ancienne école normale d’Agen. Ce sont plus de 5000 mètres carrés qui ont été réhabilités et modernisés pour accueillir un écosystème unique dédié au numérique et à l’innovation en Lot-et-Garonne.

Les magnifiques bâtiments érigés en 1883 accueillent désormais des start-up venues lancer leur projet et le développer, des entreprises du territoire, des étudiants, notamment en informatique, et toute personne désireuse de se former ou de se familiariser au numérique et à ses usages.

Qui dit innovation et numérique… dit fablab. Depuis deux ans maintenant le Campus Numérique 47 accueille en son sein un fablab doté d’équipements de pointe imprimantes 3D, découpeuse intelligente, graveuse / découpeuse laser, robots pédagogiques,… accessibles à tous ! .

Campus Numérique 47 156 Avenue Jean Jaurès Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 67 48 14 contact@campusnumerique47.fr

English :

Take part in a tour combining history and modernity!

Discover the Campus Numérique 47, housed in the buildings of the former Agen teacher training college. More than 5,000 square meters have been renovated and modernized to create a unique ecosystem dedicated to the digital world…

German : Journées du Patrimoine Visitez l’ancienne école normale d’Agen devenue le Campus Numérique 47 !

Nehmen Sie an einem Besuch zwischen Geschichte und Moderne teil!

Entdecken Sie den Campus Numérique 47, der in den Gebäuden der ehemaligen Ecole Normale in Agen untergebracht ist. Mehr als 5000 Quadratmeter wurden renoviert und modernisiert, um ein einzigartiges Ökosystem zu beherbergen, das der digitalen Welt gewidmet ist…

Italiano :

Partecipate a un tour che unisce storia e modernità!

Scoprite il Campus Numérique 47, ospitato negli edifici dell’ex Ecole Normale di Agen. Oltre 5.000 metri quadrati sono stati ristrutturati e modernizzati per creare un ecosistema unico dedicato alla tecnologia digitale…

Espanol : Journées du Patrimoine Visitez l’ancienne école normale d’Agen devenue le Campus Numérique 47 !

Participe en un recorrido que combina historia y modernidad

Descubra el Campus Numérique 47, ubicado en los edificios de la antigua Escuela Normal de Agen. Más de 5.000 metros cuadrados han sido renovados y modernizados para crear un ecosistema único dedicado a la tecnología digital…

L’événement Journées du Patrimoine Visitez l’ancienne école normale d’Agen devenue le Campus Numérique 47 ! Agen a été mis à jour le 2025-08-19 par OT Destination Agen