Journées du Patrimoine Visitez l’exposition Aoteraroa Nouvelle-Zélande Saint-Dizier

Journées du Patrimoine Visitez l’exposition Aoteraroa Nouvelle-Zélande
Musée Municipal Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-19
Tout public
Venez découvrir l’exposition de Sabine Bernert au musée à travers une visite commentée ! Une invitation au voyage avec ses photos des incroyables habitants de la Nouvelle-Zélande à poils, à plumes ou à écailles. .
Musée Municipal Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
