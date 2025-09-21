Journées du Patrimoine Visitez une église et son clocher roman Attancourt

Église Saint-Louvent Attancourt Haute-Marne

Découvrez l’intérieur d’un édifice à clocher roman du XIIème siècle. Le chœur, le portail occidental et la tour du clocher de l’église datent de la fin du XIIème siècle. La nef fut remaniée en 1755, comme l’indique la date inscrite sur son mur nord. Le clocher présente un toit en bâtière et sa tour possède d’élégantes baies jumelles, ainsi qu’une curieuse tête sculptée grimaçante. Au-dessus de la tour, la statue de la Vierge daterait de 1731. .

Église Saint-Louvent Attancourt 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84

