Journées du Patrimoine Voyage musical au château de Loyat Route d’Hélléan Loyat

Journées du Patrimoine Voyage musical au château de Loyat Route d’Hélléan Loyat samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Voyage musical au château de Loyat

Route d’Hélléan Château de Loyat Loyat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Pour les Journées du Patrimoine, le château ouvre ses portes le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 11h à 18h

– Visite libre du parc (possibilité d’apporter son pique- nique) ;

– Visite guidée du château, sur inscription salles du rez-de-chaussée, vestibule, cuisine et lingerie et les salons du premier étage.

– Concert de clôture le dimanche à 18h dans le grand vestibule avec le trio baroque Il nuevo concerto. .

Route d’Hélléan Château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 82 42 27 97

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Voyage musical au château de Loyat Loyat a été mis à jour le 2025-09-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande