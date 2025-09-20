Journées du Patrimone L’Abbaye blanche de Mortain ouvre à nouveau ses portes Mortain Mortain-Bocage

Journées du Patrimone L’Abbaye blanche de Mortain ouvre à nouveau ses portes

Mortain 11 avenue de l’Abbaye Blanche Mortain-Bocage Manche

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

L’Abbaye blanche ouvre à nouveau ses portes au profit du projet des élèves de 3e du Sacré-Coeur ! Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir le parc également classé, y compris la 1ère phase de son aménagement extérieur, tout en partageant un moment convivial autour de gâteaux et boissons, proposés par les élèves et leurs enseignants et parents volontaires. Visites accompagnées des extérieurs. Entrée libre. .

Mortain 11 avenue de l’Abbaye Blanche Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 59 01 27

