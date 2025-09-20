Journées du patromoine: Visite libre de l’exposition temporaire Par les champs où la sève immense se pavane (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde
Journées du patromoine: Visite libre de l’exposition temporaire Par les champs où la sève immense se pavane (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.
Journées du patromoine: Visite libre de l’exposition temporaire Par les champs où la sève immense se pavane (Chapelle Saint Libéral)
Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Œuvres de Claude Roucard, peintre et dessinateur. .
Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70
English : Journées du patromoine: Visite libre de l’exposition temporaire Par les champs où la sève immense se pavane (Chapelle Saint Libéral)
German : Journées du patromoine: Visite libre de l’exposition temporaire Par les champs où la sève immense se pavane (Chapelle Saint Libéral)
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du patromoine: Visite libre de l’exposition temporaire Par les champs où la sève immense se pavane (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-28 par Brive Tourisme