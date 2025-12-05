Journées du saxophone au Conservatoire ! Rue Emile Zola Brest

Journées du saxophone au Conservatoire ! Rue Emile Zola Brest vendredi 5 décembre 2025.

Journées du saxophone au Conservatoire !

Rue Emile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 20:30:00

Un week-end inspirant, autour du saxophone et de l’artiste invité Christophe bois, pour échanger, apprendre, écouter et expérimenter, que vous soyez instrumentistes, mélomanes ou simples curieux.

Au programme

– Vendredi 5 décembre Conférence « Le Triangle de l’efficacité », par Christophe Bois.

Le temps n’est pas extensible ! Savoir l’employer intelligemment est donc une quête légitime et utile.

L’objectif de cet atelier est donc d’optimiser le temps passé avec notre instrument afin de nous amener au mieux à la réalisation finale et dans les meilleurs délais. Lecture, mémoires et organisations sont les vecteurs de l’apprentissage instrumental et musical que l’on peut infléchir pour améliorer son efficacité.

Informations pratiques

Durée 2h30.

Accès libre, dans la limite des places disponibles.

– Samedi 6 décembre Concert, le saxophone dans tous ses éclats !, par Christophe Bois et les élèves.

Informations pratiques

De 18h à 19h.

Durée 1h.

Payant. .

Rue Emile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99

