Journées énoisage, La Ferme du Parcot Échourgnac

Journées énoisage A partir de 9h30 cassage et tri des noix, apporter votre marteau et votre planche samedi midi auberge espagnole, café et soupe offerts par l’association dimanche midi buvette et repas au profit de l’association sur réservation, boissons chaudes offertes, animation musicale à l’accordéon 05 53 81 99 28 .

La Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com

