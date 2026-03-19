Journées étudiantes de Printemps – Faculté de médecine de Rennes Campus santé de Villejean Rennes 19 – 22 mars Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Du 19 au 22 mars, l’association An Arvor accueille plus de 400 étudiantes et étudiants de toute la France à la faculté de médecine de Rennes.

Organisées par l’association rennaise An Arvor du 19 au 22 mars, en lien avec l’association nationale des étudiants en médecine de France, et réunissant 400 étudiantes et étudiants en médecine venant de toute la France, ce congrès sera un moment fort pour le réseau associatif et la faculté de médecine de Rennes.

* Débattre, construire, prendre position pour représenter les étudiantes et étudiants ;

* Partager et échanger sur des projets portés localement ;

* Se former sur différentes thématiques : bien être associatif, innovations sanitaires et sociales, mobilités, représentation des étudiantes et étudiants…

Ce congrès met à l’honneur les Tutorats d’Entrées dans les Études Supérieures (TEES) permettant d’échanger sur les projets favorisant la réussite des étudiantes et étudiants en première année de santé vers la filière MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie) de leur choix à moindre coût.

L’occasion de saluer le travail de l’ensemble des membres du Tutorat rennais qui se mobilise pour soutenir les étudiantes et étudiants de première année, en collaboration avec les enseignantes et enseigants de la faculté de médecine de Rennes, afin de garantir l’égalité des chances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T14:00:00.000+01:00

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https://anemf.org/

Campus santé de Villejean 2 avenue du Professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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