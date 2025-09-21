Journées Eupropéennes du Patrimoine Atelier de dessins Zentangle Place Cambernon Granville

Place Cambernon Galerie Horizons partagés Granville Manche

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Une invitation à s’exprimer en dessinant et à laisser libre cours à sa créativité avec l’artiste Rose Warda.

Venir avec son matériel papier canson format A4 en 180 à 220 gr, 2 feutres noirs (pointe fine et épaisse).

Réservation roselarose72@gmail.com. .

Place Cambernon Galerie Horizons partagés Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29 roselarose72@gmail.com

