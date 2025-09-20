Journées Eupropéennes du Patrimoine Bastion de l’isthme Granville

Journées Eupropéennes du Patrimoine Bastion de l'isthme Granville samedi 20 septembre 2025.

Journées Eupropéennes du Patrimoine Bastion de l’isthme

Place de l’Isthme Granville Manche

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite de la fortification en partie souterraine des 18e et 19e siècles

La configuration des lieux ne permet pas un accès aux mineurs et aux personnes à mobilité réduite.

Se munir d’une lampe torche.

Samedi 20 septembre 14h et 15h

Dimanche 21 septembre 14h

Gratuit, sur réservation https://www.ville-granville.fr .

Place de l’Isthme Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29 nadege.gontier@ville-granville.fr

