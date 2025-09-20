Journées Eupropéennes du Patrimoine Granville se Livre, Nature et Culture Jardin de l’oeuvre Granville

Jardin de l’oeuvre 2 Rue Lecarpentier Granville Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Lectures à voix haute d’extraits de romans et d’essais par les bénévoles de l’association Granville se Livre.

Parmi ces lectures, certaines seront extraites de l’ouvrage de Bernard Vernochet, « Granville Chausey, Passionnément » récemment édité chez OREP. Un carnet de croquis aquarellés accompagnés de courts textes qui emmène le lecteur à la (re)découverte de Granville et des Îles Chausey. .

Jardin de l’oeuvre 2 Rue Lecarpentier Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29 nadege.gontier@ville-granville.fr

English : Journées Eupropéennes du Patrimoine Granville se Livre, Nature et Culture

