Journées Eupropéennes du Patrimoine Visite guidée des décors peints historiques Rue Général Patton Granville

Journées Eupropéennes du Patrimoine Visite guidée des décors peints historiques Rue Général Patton Granville dimanche 21 septembre 2025.

Journées Eupropéennes du Patrimoine Visite guidée des décors peints historiques

Rue Général Patton Marché couvert Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 11:00:00

Date(s) :

2025-09-21

L’association Granville 1944-1945, Peintures de guerre présente le résultat des premiers travaux de dégagement menés par la Fabrique des Patrimoines en Normandie au premier étage du marché couvert qui cache en ses murs un précieux témoignage de la Seconde Guerre mondiale.

Marché couvert.

Entrée par la rue Général Patton.

Gratuit, sur réservation en ligne https://www.ville-granville.fr .

Rue Général Patton Marché couvert Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29 nadege.gontier@ville-granville.fr

English : Journées Eupropéennes du Patrimoine Visite guidée des décors peints historiques

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Eupropéennes du Patrimoine Visite guidée des décors peints historiques Granville a été mis à jour le 2025-09-04 par OTGTM BIT Granville