Journées Eupropéennes du Patrimoine Visite guidée temple protestant Temple protestant Granville

Journées Eupropéennes du Patrimoine Visite guidée temple protestant
Temple protestant 113 Avenue de la Libération Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Une invitation à découvrir l’architecture des temples protestants actuels, qu’ils soient ronds, rectangulaires ou octogonaux, au temple de Granville.
L’exposition mettra en lumière quatre temples emblématiques de la Manche Cherbourg, Granville, Saint-Lô, et Le Chefresne. .
Temple protestant 113 Avenue de la Libération Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29
