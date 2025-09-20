Journées européeenes du patrimoine 2025 Laissez vous conter le voyage de Stevenson Alaincourt

Journées européeenes du patrimoine 2025 Laissez vous conter le voyage de Stevenson

39 Rue du Général de Gaulle Alaincourt Aisne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine 2025, l’Association Au fil du temps propose une balade commentée sur le thème du voyage que l’auteur, britannique, Robert Louis Stevenson a effectué dans l’Aisne.

Rendez-vous vous est donné le samedi et le dimanche à 14h devant les portes du musée La maison de Marie-Jeanne à Alaincourt.

Pour les aventuriers préférant voguer en solitaire, un plan vous sera donné afin que vous puissiez remonter l’histoire à votre guise. 0 .

39 Rue du Général de Gaulle Alaincourt 02240 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 62 07

