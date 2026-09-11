Journées européeennes du Patrimoine à Ostabat-Asme, Ostabat-Asme, Ostabat-Asme

Informations pratiques

Journées européeennes du Patrimoine à Ostabat-Asme Dimanche 20 septembre, 00h00 Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Découvrez la chapelle d’Haranbeltz lors d’une visite spécialement adaptée aux enfants.

Le dimanche 20 septembre 2026 , de 15h00 à 16h00

Ostabat-Asme Haranbeltz 64120 Ostabat-Asme Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.visitbayonne.com/votre-sejour/agenda/animation/ostabat-asme/FMAAQU064V5CGAUD-journees-du-patrimoine-visite-de-la-chapelle-dharanbeltz-speciale-enfants/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 33687879566 »}]

Visite de la chapelle d’Haranbeltz « spéciale enfants » Animation locale Evènement jeune public