JOURNÉES EUROPEENES DES MOULINS À SAINT PIERRE DE LA FAGE – Saint-Pierre-de-la-Fage, 17 mai 2025 07:00, Saint-Pierre-de-la-Fage.

Hérault

JOURNÉES EUROPEENES DES MOULINS À SAINT PIERRE DE LA FAGE Le Moulin Saint-Pierre-de-la-Fage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-17

Dans le cadre des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier, venez découvrir le magnifique Moulin de Saint-Pierre-de-la-Fage.

Dans le cadre des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier, venez découvrir le magnifique Moulin de Saint-Pierre-de-la-Fage.

Situé au nord de l’Hérault sur la route du Causse du Larzac, proche du Cirque de Navacelles, le moulin est édifié à 620m d’altitude. Recensé comme ruine dès 1830, il a été restauré en 2005. Depuis, il est ouvert au public bénévolement, par les membres des Amis du Moulin de Saint Pierre De La Fage. .

Le Moulin

Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 62 31 sgcmelita@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, come and discover the magnificent Moulin de Saint Pierre de la Fage on May 18 and 19, 2024.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals können Sie am 18. und 19. Mai 2024 die wunderschöne Mühle von Saint Pierre de la Fage besichtigen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee dei mulini e del patrimonio dei mulini, venite a scoprire il magnifico mulino di Saint-Pierre-de-la-Fage.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el magnífico Moulin de Saint Pierre de la Fage los días 18 y 19 de mayo de 2024.

L’événement JOURNÉES EUROPEENES DES MOULINS À SAINT PIERRE DE LA FAGE Saint-Pierre-de-la-Fage a été mis à jour le 2025-05-14 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC