Journées Européenes du Patrimoine à Cadillac-sur-Garonne l’hôpital, le cimetière, le château Cadillac-sur-Garonne

Informations pratiques

Cadillac-sur-Garonne

Journées Européenes du Patrimoine à Cadillac-sur-Garonne

l’hôpital, le cimetière, le château Dans la bastide, sous la halle, l’église Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le samedi 19 septembre, embarquez pour une déambulation patrimoniale inédite à travers les rues de la bastide. Laissez-vous guider sur le nouveau parcours conçu par l’association Siriona, avec des reproductions de cartes postales et de gravures anciennes.

Toute l’après-midi, la Halle accueillera également une exposition de photographies de reportage.

Le centre hospitalier propose également des visites à 10h et 14h, un escape game à 10h30 et 14h , et des conférences à 11h, 14h45 et 15h15.

Le dimanche 20 septembre, les rues de Cadillac se transformeront en atelier à ciel ouvert avec le concours « Venez peindre en bastide! ».

La journée s’achèvera au Château ducal, avec le spectacle de danse contemporaine Accords ouverts, présenté par la compagnie Auguste Bienvenue.

Tout le weekend : visites du château ducal et de l’église St-Blaise et St-Martin. .

l’hôpital, le cimetière, le château Dans la bastide, sous la halle, l’église Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 10 communication@cadillacsurgaronne.fr

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English : Journées Européenes du Patrimoine à Cadillac-sur-Garonne

L’événement Journées Européenes du Patrimoine à Cadillac-sur-Garonne Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-11 par La Gironde du Sud