Informations pratiques

Pithiviers

Journées européénes du patrimoine au jardin personnel d’André Eve

28 Faubourg d’Orléans Pithiviers Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le Jardin personnel d’André Eve à tarif réduit pour tous. Ouverture en continu de 10 h à 18 h et grande vente de vivaces en accès libre.

Le jardin personnel d’André Eve participe aux journées européennes du patrimoine les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Durant tout le weeke-end, le jardin sera exceptionnellement ouvert en continu de 10h à 18h. Les visiteurs pourront le découvrir à l’entrée au tarif unique de 5 € au lieu de 7 €.

Une grande vente de plantes vivaces, organisée en partenariat avec Le Châtel des Vivaces, se tiendra devant le jardin pendant les deux journées. Son accès est libre et ne nécessite pas l’achat d’un billet d’entrée au jardin.

Ce week-end marquera également le lancement de « Couleurs d’automne », une programmation de rencontres, de démonstrations et d’ateliers proposée au jardin jusqu’au 10 octobre. Chaque rendez-vous fera l’objet d’une offre dédiée. Premier atelier, samedi 19 septembre. 0 .

28 Faubourg d’Orléans Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 68 61 37

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English :

%C0 During European Heritage Days, discover André Eve’s private garden at a reduced admission price for everyone. Open continuously from 10 a.m. to 6 p.m., with a large perennial sale and free admission.

L’événement Journées européénes du patrimoine au jardin personnel d’André Eve Pithiviers a été mis à jour le 2026-09-11 par ADRT45