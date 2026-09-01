Journées européenes du Patrimoine : Domaine de Châlus-Chabrol Domaine de Chalus-Chabrol Châlus
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de Chalus-Chabrol · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Journées européenes du Patrimoine : Domaine de Châlus-Chabrol
Domaine de Chalus-Chabrol 2 Chemin du Château Châlus Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le site autrement grâce à des visites guidées animées en costume. Plongez dans l’histoire du lieu et laissez-vous conter son patrimoine, ses anecdotes et les personnages qui ont marqué son histoire.
Une visite originale et conviviale, proposée dans une ambiance immersive, pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine local autrement. .
Domaine de Chalus-Chabrol 2 Chemin du Château Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 16 31 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européenes du Patrimoine : Domaine de Châlus-Chabrol
L’événement Journées européenes du Patrimoine : Domaine de Châlus-Chabrol Châlus a été mis à jour le 2026-09-08 par Terres de Limousin
À voir aussi à Châlus (Haute-Vienne)
- Le château du Seigneur de l’ombre au cours des siècles…et demain ? Visites commentées, Château de Châlus-Maulmont, Châlus 19 septembre 2026
- Visite d’un logis du XVIIe siècle et du musée Richard Cœur de Lion, Domaine de Châlus-Chabrol, Châlus 19 septembre 2026
- Le château du Seigneur de l’ombre au cours des siècles…et demain ? Visite libre, Château de Châlus-Maulmont, Châlus 19 septembre 2026
- Visite libre de l’écomusée du Pays de Châlus, Éco-musée du Pays de Châlus, Chalus 19 septembre 2026
- Vide grenier Centre bourg Châlus 20 septembre 2026