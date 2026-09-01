Journées européenes du Patrimoine : Domaine de Châlus-Chabrol Domaine de Chalus-Chabrol Châlus

Informations pratiques

Châlus

Journées européenes du Patrimoine : Domaine de Châlus-Chabrol

Domaine de Chalus-Chabrol 2 Chemin du Château Châlus Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le site autrement grâce à des visites guidées animées en costume. Plongez dans l’histoire du lieu et laissez-vous conter son patrimoine, ses anecdotes et les personnages qui ont marqué son histoire.

Une visite originale et conviviale, proposée dans une ambiance immersive, pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine local autrement. .

Domaine de Chalus-Chabrol 2 Chemin du Château Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 16 31 62

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English : Journées européenes du Patrimoine : Domaine de Châlus-Chabrol

L’événement Journées européenes du Patrimoine : Domaine de Châlus-Chabrol Châlus a été mis à jour le 2026-09-08 par Terres de Limousin